Serieanews.com - Milan, dopo gli acquisti l’allenatore: due italiani stuzzicano Ibra

Il casting delper quello che saràdel prossimo anno: nel mirino dihimovic ci sono due allenatorisulla cresta dell’ondagli: due(AnsaFoto) – serieanews.comIlha fatto la voce grossa sul mercato, portando a casa una serie di rinforzi che hanno reso la rosa più competitiva e, soprattutto, più adatta alle idee di Sergio Conceição. Il tecnico portoghese ha ora tutte le carte in regola per puntare alla qualificazione in Champions League, obiettivo ancora alla portata, e per affrontare il cammino europeo con rinnovate ambizioni.Ma c’è un dettaglio che non passa inosservato: il futuro dell’ex allenatore del Porto è tutt’altro che blindato. Anzi, a fine stagione ilpotrebbe cambiare guida tecnica, dando il via a un nuovo ciclo, anche in virtù delle enormi polemiche che ci sono state finora intorno alportoghese.