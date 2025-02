Calciomercato.it - Milan, colpo Bondo: “Ecco la diga di Conceicao. E brava anche la Juve” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

I rossoneri si sono mossi parecchio nelle ultime ore di mercato: le parole di Malu Mpasinkatu, zio del centrocampista arrivato dal Monza e dsIlè stato senza dubbio il club più attivo nelle ultime ore di mercato, in una sessione che ha segnato dei cambiamenti importanti soprattutto nel reparto offensivo. Morata e Okafor sono partiti, dentro invece Gimenez e Joao Felix. Nomi forti e importanti, col portoghese che proverà a convincere i rossoneri e tutto il calcio europeo di poter essere ancora un top. L’ex Benfica e Atletico è arrivato in prestito soneroso, è tra i convocati per la Roma.Warren(LaPresse) – calciomercato.itA centrocampo invece ha salutato Bennacer in direzione Marsiglia, dopo la mancata cessione in estate in Arabia.aveva bisogno di un sostituto di Fofana con caratteristiche simili ed è arrivato dal Monza Warren