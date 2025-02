Ilgiorno.it - Migranti naufraghi e soccorsi. La mostra all’Osteria La Tela

Leggi su Ilgiorno.it

C’è tempo fino a venerdì per visitare lafotografica Diario di bordo, allestitasociale La, Strada Saronnese 31. Promossa da ResQ, organizzazione italiana che opera salvataggi dinaufragati nel Mediterraneo, documenta l’attività dell’equipaggio di bordo. "ResQ nasce in Italia alla fine del 2019 per salvare persone e salvaguardare i diritti umani sulle frontiere del nostro Paese, attraverso interventi di soccorso in mare, prestando assistenza a terra e diffondendo una cultura di solidarietà - affermano gli organizzatori dell’equipaggio di terra di Saronno - La nostra nave di salvataggio, la ResQ People, è salpata per la sua prima missione il 7 agosto 2021 e ha concluso il 2024 con 3 salvataggi. L’attività di ResQ è possibile anche grazie agli equipaggi di terra, impegnati nella sensibilizzazione e raccolta fondi per le attività umanitarie.