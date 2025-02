Lapresse.it - Migranti, atterrato a Guantanamo primo volo dagli Stati Uniti

Secondo un funzionario statunitense, ieri sera èa Cuba ilmilitare conBay. È stato ilpasso di un previsto aumento del numero diinviati alla base navale statunitense, che per decenni è stata utilizzata principalmente per detenere gli stranieri associati agli attacchi dell’11 settembre 2001.Il Presidente Donald Trump ha puntato sulla struttura come centro di detenzione e ha detto che ha la capacità di contenere fino a 30.000 persone. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, che è stato assegnato aBay quando era in servizio attivo, l’ha definita un “luogo perfetto” per ospitare i. Negli ultimi giorni sono arrivate nella struttura altre truppe statunitensi per aiutare a prepararsi.