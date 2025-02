Iltempo.it - Migrante appicca un rogo a Ciampino e manda in tilt l'aeroporto: fumo e caos

Atterraggi e decolli bloccati dopo unin un locale tecnico della torre di controlloto da un cittadino georgiano arrivato pochi giorni fa in Italia. L'uomo è stato fermato dalla polizia e la sua posizione ora è al vaglio. Mattinata di tensione e disagi all'G.B. Pastine di Roma, dove un incendio scoppiato in un locale tecnico ha costretto le autorità a sospendere tutti i voli. Il, sviluppatosi intorno alle 7:20, è stato rapidamente domato dai vigili del fuoco, ma il densosprigionatosi ha reso impossibile la ripresa immediata delle operazioni di decollo e atterraggio. A dare la notizia è stata Enav (Ente Nazionale Assistenza al Volo), che ha confermato l'interruzione del traffico aereo e l'attivazione della procedura di emergenza. L'intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di spegnere le fiamme in tempi brevi, ma al momento le autorità aeroportuali stanno valutando le condizioni di sicurezza prima di riaprire lo scalo.