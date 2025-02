Gravidanzaonline.it - Microbiota e gravidanza: l’importanza dei batteri buoni per mamma e bambino

Abbiamo già avuto modo di occuparci del, l’insieme dei microrganismi (, funghi e virus) che colonizzano un organismo umano, quando abbiamo parlato del microbioma endometriale in rapporto alla fertilità e delnei neonati. Vogliamo dedicare un ulteriore approfondimento a questo tema andando a comprendere il rapporto tra, scoprendo più da vicino come l’uno influenzi l’altro e viceversa.Cos’è ile quale ruolo svolge durante laPartiamo dal ricordare cos’è il. Come detto si tratta dell’insieme dei microrganismi che si trova in un determinato ambiente del corpo umano. Si parla quindi diintestinale, vaginale, orale, cutaneo, respiratorio e urogenitale con ciascunche ha una composizione unica e svolge ruoli specifici per la salute dell’organismo.