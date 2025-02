Dilei.it - Michelle Hunziker, nuovo flirt in corso: chi è Alvise Rigo

Da qualche tempo si professa single, mapotrebbe avere diil cuore impegnato. Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice e showgirl avrebbe passato alcuni giorni in montagna in compagnia di, modello ed ex rugbista. Sarà nato unamore?in montagnaÈ rimasta single per un po’ dopo aver archiviato le relazioni con Giovanni Angiolini e Alessandro Carollo, ma adesso la conduttrice di Striscia la Notizia potrebbe avere unamore. Galeotto sarebbe stato Giorgio Armani: lo sweekendè stata beccata in compagnia di un bellissimo sportivo, che di recente è anche diventato attore. I paparazzi l’hanno pizzicata insieme ada Sankt Moritz e secondo il settimanale Chi sarebbe “nato un feeling palpabile fra la showgirl svizzera e l’attore, modello ed ex rugbista, un’intesa”.