Anticipazionitv.it - Michelle Hunziker, nuovo amore con Alvise Rigo? Il weekend insieme a Sankt Moritz

Leggi su Anticipazionitv.it

potrebbe avere un. Dopo un periodo da single, la conduttrice è stata avvistata in dolce compagnia. I paparazzi hanno sorpreso l’ex moglie di Tomaso Trussardiad, ex rugbista e attore. I due hanno trascorso del tempo, durante un evento organizzato da Giorgio Armani. Secondo il settimanale Chi, tra loro è nato un forte feeling. Sarà l’inizio di una nuova relazione? I fan sono curiosi di scoprire la verità.: il primo incontroIl primo incontro traè avvenuto a. La showgirl e l’ex rugbista si sono conosciuti durante un evento di Giorgio Armani. “È nato un feeling palpabile fra la showgirl svizzera e l’attore, modello ed ex rugbista, un’intesa”, si legge su Chi.