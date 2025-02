Liberoquotidiano.it - "Mi sono spaccato la testa su una pietra": Simone Cristicchi choc, cosa è successo prima di Sanremo

e Amara - alias Erika Mineo -una coppia nella vita e sul palco di. I due si aiutano a vicenda. Un esempio? Lei ha letteralmente salvato la vita a lui. Un incidente domestico, in cui è incappatonella loro casa di campagna, poteva costargli la vita. Il cantante stava tagliando la legna con una motosega. Ma a un certo punto l'attrezzo ha preso fuoco e lui - spaventato - è scivolato ed è caduto sbattendo lacontro unaenorme.stava perdendo sangue e, di conseguenza, è svenuto. "Se non ci fosse stata Erika - ha raccontato nel corso della presentazione stampa di “Quando sarai piccola” il brano che porta al Festival die che sarà contenuto in “Dalle tenebre alla luce”, la speciale edizione dell'ultimo album in uscita il 14 febbraio - forse sarei morto dissanguato".