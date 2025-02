Metro A stop circolazione Termini-Battistini bus sostitutivi | ecco perchè

Leggi su Funweek.it

Mattinata di disagi per i pendolari romani: la linea A dellapolitana è stata interrotta nel tratto compreso traa causa di un malore improvviso di un passeggero.L’allarme è scattato intorno alle 10:30, quando un uomo a bordo di un treno in transito nei pressi della fermata Cornelia ha accusato un malore. Immediatamente, è stato allertato il numero unico delle emergenze 112 e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al passeggero e lo ha trasportato in ospedale.Per limitare i disagi ai viaggiatori, Atac ha prontamente attivato un servizio di navette sostitutive tra le stazioni di, garantendo così la continuità del servizio di trasporto pubblico nella tratta interessata dall’interruzione.L’interruzione della linea A ha inevitabilmente causato disagi ai numerosi pendolari che ogni giorno utilizzano questa tratta per raggiungere il lavoro, l’università o semplicemente per spostarsi in città.