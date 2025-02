Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: "Botta fredda nel cuore dell'inverno", occhio a questa data

Il bel tempo non durerà a lungo. Dopo la breve tregua tra lunedì 3 e giovedì 6 febbraio, tornerà il maltempo con una serie di perturbazioni. Ma non farà freddo. Stando a quanto riporta il colonnellosul suo sito.it, una nuova fase di maltempo è pronta a colpire gran parte del Paese, portando precipitazioni abbondanti e nevicate a quote variabili. Quando sarà lafatidica? Venerdì 7 febbraio un nuovo impulso perturbato si muoverà rapidamente da Nord verso le regioni meridionali, dando il via a un periodo particolarmente ricco di precipitazioni. Inizialmente, le temperature più basse favoriranno nevicate fino a quote collinari. Le nevicate saranno incentrate fin nel fondovalle di Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, diffusa sotto i 400 metri. Ma, col passare dei giorni, il clima diventerà sempre più autunnale: piogge diffuse e temperature superiori alle medie del periodo.