Romatoday.it - Merulove 2025, San Valentino a Palazzo Merulana

Leggi su Romatoday.it

In occasione di San, sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi, gestito e valorizzato da Coopculture, celebra l'amore in diverse forme ed espressioni artistiche.Dalla letteratura, con le riflessioni di uno degli scrittori italiani che nei suoi libri non si stanca.