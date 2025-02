Tvplay.it - Mercato Napoli, arriva l’annuncio di Manna su Garnacho!

Leggi su Tvplay.it

Cosa è successo con? Giovanni, direttore sportivo del, ha spiegato tutto in conferenza stampa. “Non siamo contenti”.in casaè chiaro più che mai, dopo la sessione invernale di calcionon c’è soddisfazione per quanto fatto in queste settimane. Il club azzurro ha chiuso la campagna acquisti con gli arrivi di Scuffet, Hasa, Billing e Okafor, lasciando andare allo stesso tempo Caprile, Mario Rui, Zerbin e Kvaratskhelia.Operazione che, a detta di molti, avrebbero indebolito la squadra, soprattutto in relazione all’addio del giocatore georgiano. Ilè primo in classifica e sta di fatto correndo anche per la corsa Scudetto, che l’Inter che tampona da dietro e l’Atalanta che in queste ultime settimane ha perso terreno.Ecco perché ci si aspettava qualcosa di più in sede di, ma il club si è mosso andando a prendere calciatori funzionali e senza investimenti di rilievo.