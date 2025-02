Juventusnews24.com - Mercato Juventus, ritorno di fiamma a giugno: quel nome torna in cima alla lista per l’attacco! Tutte le cifre e i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, due vantaggi perper l’acquisto dell’esterno del Dortmund: ecco cosa può dare una mano a GiuntoliRispunta ildi Karim Adeyemi per il calcioJuve in vista della prossima estate. Arrivano conferma da Tuttosport: i bianconeri tornerannocarica per l’esterno del Borussia Dortmund, già trattato nei mesi scorsi.I mal di pancia del ragazzo torneranno a farsi sentire e sarà un anno più vicinoscadenza fissata per ildel 2027. Dueche possono aiutare Giuntoli, al quale potrebbero bastare meno dei 45 milioni presentati dal Napoli a gennaio.Leggi sunews24.com