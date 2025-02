Internews24.com - Mercato Inter, non solo Castro: le strategie per l’attacco del prossimo anno… Quanti nomi!

Leggi su Internews24.com

di Redazione, non: leperdelanno.! Gli obiettivi sul taccuino dei dirigentiSantiagocontinua ad essere un nome che fa gola ai dirigenti del calcio. I nerazzurri si preparano ad una piccola rivoluzione in estate con gli addii di Arnautovic e Correa in scadenza di contratto. L’attaccante del Bologna non è l’unica pista sulla quale starebbero lavorando i nerazzurri. A parlare delledel club meneghino è Sky Sport.– «Altriessanti rimangono sul taccuino. Dadel Bologna a Krstovic del Lecce. Ci sarebbe soprattutto Jonathan David che è in scadenza col Lille. Il canadese è già più formato con 25 anni ma è sull’agenda di tutti. Ha pretese ecoche molto alte, forse fuori portata, ma l’rimane alla finestra anche perché da ora in avanti può già firmare per chi vuole e nelsarà sicuramente un peso massimo».