Mercato Inter, i piani per l'attacco passano da Castro: occhio ai possibili incastri per l'estate!

di Redazione, iperdaaipertra usciti ed eventuali entrateI dirigenti delprogrammano la prossima stagione con l’idea di dovervenire nel reparto offensivo. Secondo Tuttosport l’unica alternativa a Thuram e Lautaro destinata a rimanere in rosa è Taremi: il vero grande obiettivo perè Santiagodel Bologna.– «A oggi soltanto Taremi è previsto che resti alle spalle di Lautaro e Thuram. Siccome Pio Esposito è destinato a giocare un’altra stagione in prestito ma in Serie A (magari proprio a La Spezia) e Valentin Carboni dovrà tornare a macinare chilometri in campo dopo il crociato, è scontato che arrivi un giocatore in attacco e, restando alle quote giovani, il preferito porta sempre a Bologna ed è Santiago, una punta che può adattarsi perfettamente a Lautaro e Thuram e, in prospettiva, può anche ambire a prendere il posto del francese su cui pende quella clausola da 85 milioni che, visto il suo rendimento, rischia di essere fi n troppo bassa».