Mercato Burns lascia Cantù e va a Cremona A1

La Vanolipiazza un colpo importante per consolidare il reparto lunghi. È in arrivo Christian(nella foto), esperto lungo statunitense con passaporto italiano, pronto a dare fisicità ed esperienza alla squadra di coach Pierluigi Brotto. Il suo innesto rappresenta un segnale chiaro: la società vuole invertire la rotta e affrontare il finale di stagione con più solidità sotto canestro., 39 anni, ha una lunga carriera in Serie A e torna nel massimo campionato dopo l’ultima esperienza con Brescia nella stagione 2022/23. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore, con il giocatore - nelle ultime due stagioni a- che potrebbe esordire già nella sfida delicata contro Trapani. Parallelamente, la Vanoli potrebbe salutare Luca Conti, cercato da alcuni club di A2. A.L.M.