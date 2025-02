Firenzetoday.it - Mercanzie in piazza

Ogni seconda domenica del mese dalle ore 9:00 e per l'intera giornata per le vie centrali di San Piero a Sieve si tiene "in" mercato dell'artigianato, antiquariato e svuota cantine, realizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell’Unione Montana dei Comuni.