Iodonna.it - Menopausa, i benefici del Dhea: ecco perché può migliorare la qualità della vita

La graduale perdita di ormoni in(e dintorni) contribuisce in modo significativo alla comparsa di vari disturbi. Dalle vampate all’insonnia, dalla secchezza vaginale al dolore durante i rapporti, dalla perdita di memoria alla stanchezza persistente. E poi sbalzi di umore, irritabilità, dolori articolari. Secondo recenti studi, tutto questo riguarda l’80% delle donne ine il 40% di quelle in peri. ManifestoNuova: una guida completa per viverla al meglio X Parlarne al proprio ginecologo è indispensabile per alleviare i disturbi grazie alle varie terapie oggi disponibili.