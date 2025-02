Bergamonews.it - “Meno diritti e meno educazione portano più violenza”: la Rete bergamasca in piazza l’8 febbraio

Bergamo. Lacontro ladi genere torna inper il presidio che si svolge ogni mese: l’appuntamento è per sabato 8alle 18 in Largo Rezzara a Bergamo.Al centro dell’attenzione la situazione che riguarda ie l’: “In tutto il mondo così come in Italia si assiste a una spinta per la cancellazione delle diversità, la compressione deigià acquisiti, la rimozione dell’affettiva, sessuale e relazionale nelle scuole e nella società” si legge in un comunicato.“È di pochi giorni fa la notizia che i già risibili nuovi fondi stanziati per il 2025 per percorsi educativi nelle scuole secondarie – 500.000 euro – sono stati dirottati verso l’“sui temi dell’infertilità”: un segnale gravissimo, sintomo di una visione che mette da parte i temi della libertà riproduttiva, dell’alla parità e al rispetto nelle relazioni e dell’affettività.