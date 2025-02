Ilnapolista.it - Memphis Depay condannato a quattro mesi di carcere per guida in stato d’ebbrezza (L’Equipe)

L’ex giocatore del Lione e dello United si è scusato al momento dell’arresto (quest’estate ndr), e alla fine èdicon la sospensione della pena, a una multa di 9.000 euro e al divieto didi due anni nel Principato. Una pena più severa rispetto alle requisizioni (1 mese di prigione con sospensione condizionale, 2.000 euro di multa e 6di divieto dia Monaco).ha giocato (oltre che allo Manchester United e al Lione) anche nel Barcellona e poi nell’Atlético de Madrid. Da quando ha firmato per il Corinthians ha segnato sette gol e fornito un assist in undici partite di campionato., pena detentiva con condizionale perindi ebbrezza ()Di seguito quanto scrive l‘Equipe sul caso in oggetto:“conserverà un ricordo amaro dell’estate 2024.