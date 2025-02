Liberoquotidiano.it - "Meloni presidente del 'coniglio', non del Consiglio": sul caso Almasri Schlein insulta

Duro attacco della segretaria del Partito Democratico Ellynei confronti della premier Giorgia. "Ha mandato i suoi amici ministri in Aula, un atteggiamento da 'del', non del", ha dettointervenendo alla Camera dopo l'informativa dei ministri della Giustizia e dell'Interno Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sul. "Doveva esserci lei qua, perché quello che hanno detto i ministri non è una risposta", ha concluso la segretaria del Pd.