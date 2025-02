Lanotiziagiornale.it - Meloni in fuga dal Parlamento sul caso Almasri, le opposizioni attaccano: “Viltà istituzionale”

Ladi Giorgiadalsulcontinua e letornano a chiedere alla presidente del Consiglio di essere lei a riferire in Aula. Non possono bastare le versioni di Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, ministri della Giustizia e dell’Interno, per chiudere le polemiche dopo la decisione dell’Italia di liberare e rimpatriare il torturatore libico.Al termine dell’informativa dei due ministri, lesono tornate alla carica, chiedendo adi riferire in. Per i deputati di minoranza le risposte del governo non sono state esaustive, anzi entrambi i ministri hanno “richiamato il ruolo della presidenza del Consiglio” e per questo la capogruppo del Pd a Montecitorio, Chiara Braga, ha ribadito la richiesta di un’informativa di.Lechiedono l’informativa disulPer il capogruppo dei 5 Stelle, Riccardo Ricciardi, “Nordio ha sbugiardato la premier” ed è lei che deve presentarsi in Aula.