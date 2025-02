Liberoquotidiano.it - "Meloni, bugia vergognosa". E sbatte i fogli. Li Gotti perde il controllo, come lo zittisce Donzelli | Video

A un certo punto della serata, Luigi Litalmente ildare iche ha in mano sulle sue gambe, con veemenza. In studio a E' sempre CartaBianca, su Rete 4, Bianca Berlinguer ha organizzato un dibattito sul caso Almasri di cui l'avvocato, principe del foro di Roma nonché ex sottosegretario alla Giustizia nel secondo governo di Romano Prodi (in quota Italia dei Valori) è indubitabilmente il protagonista assoluto. E' stato proprio Li, infatti, a presentare una denuncia contro la premier Giorgiae mezzo governo (il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, quello degli Interni Matteo Piantedosi) per "favoreggiamento" e "peculato" in merito alla scarcerazione del funzionario libico Osama Almasri e alla sua espulsione a Tripoli con volo di Stato.