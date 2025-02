Laprimapagina.it - Melicucco celebra la 47ª Giornata per la Vita con speranza e comunità

Domenica 2 febbraio, la Parrocchia San Nicola Vescovo dihato la 47ªper la, incentrata sul tema “Trasmettere laper il mondo”, ispirato dal passo biblico “Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della” (Sap 11, 26). L’evento, organizzato dall’Equipe dell’Oratorio Parrocchiale con la guida del parroco don Pasquale Galatà, ha incluso diverse iniziative per valorizzare la cultura della, il valore della maternità e della paternità, e il ruolo delle famiglie cristiane nella formazione del futuro del Paese.Nonostante la pioggia incessante che ha caratterizzato l’intera, laha vissuto un’esperienza speciale, riflettendo sull’importanza di coltivare lanellae nel futuro. Il Vescovo, che hato la Messa, ha definito i presenti “eroici” per la loro determinazione are il dono dellanonostante le difficili condizioni meteo.