Dilei.it - Meghan Markle, nuovo video spettinata e quasi senza trucco per ringraziare delle donazioni

Leggi su Dilei.it

Il ritorno su Instagram, i nuovi progetti e la vita in California che finalmente si svela attraverso il primo reel pubblicato dasul suo profilo appena aperto. La Duchessa si è mostratae con un look casual nella sua enorme villa di Montecito, proprio quella in cui risiede con i suoi figli e con il Principe Harry. Con suo marito ha anche sostenuto le vittime degli incendi che hanno messo in ginocchio Los Angeles e, in quest’ultimo post, ha anche spiegato come abbia aiutato una ragazza a recuperare la sua adorata maglietta di Billie Eilish, avvalendosi addirittura dell’aiuto dell’artista.ringrazia da casa in jeans e felpaUn look molto lontano da quelli luccicanti sfoggiati nelle molteplici uscite pubbliche, da sola e con il Principe Harry, ma l’occasione richiedeva semplicità.