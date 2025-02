Ilgiorno.it - Mega truffa da 4 milioni di euro sottratti a fondi statali: arrestato a Malpensa imprenditore bergamasco

Treviglio (Bergamo), 5 febbraio 2025 – Appena atterrato all’aeroporto didal Brasile sono scattate le manette. I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Bergamo, unitamente al personale dell’ufficio di Polizia di Frontiera in servizio allo scalo varesino, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali, emessa dal gip del tribunale di Bergamo, per associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta e malversazione ai danni dello Stato nei confronti di undella Bassa bergamasca. L’inchiesta Quest’ultimo, di rientro da San Paolo (Brasile), una volta giunto in Italia è stato immediatamente portato nel carcere di Busto Arsizio. L’arresto rientra in una più vasta indagine per la quale lo scorso mese di dicembre erano già state eseguite altre misure cautelari.