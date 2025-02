Lapresse.it - Medioriente: conferenza internazionale a New York a giugno

Milano, 5 feb. (LaPresse) – È prevista unasul Medio Oriente a Newnel2025. Lo ha detto all’agenzia di stampa russa Tass l’ambasciatore palestinese a Mosca Abdel Hafiz Nofal. “Per quanto riguarda la, si terrà aa New”, ha affermato, “non solo per fermare la guerra (a Gaza, ndr), ma per fermare la guerra in generale. Questo dovrebbe basarsi su un accordo tra due stati. E molti Paesi sono a favore di questa questione, tra cui la Russia”. “Ci auguriamo che tutti i Paesi, compresi Stati Uniti, Russia, Cina ed europei, riescano a trovare un linguaggio comune. Perché a Gaza c’è molto da fare”, ha aggiunto Nofal, “primo, fermare la guerra. Secondo, aprire le frontiere per aiutare le persone a vivere e mangiare”. “La questione più importante, è che l’Autorità Nazionale Palestinese deve tornare a Gaza”, ha precisato, “questa è l’unica opzione che fermerebbe la guerra a Gaza”.