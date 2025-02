Ilgiorno.it - Medicina e favole 5 serate gratuite

narrativa e fiabe millenarie: 5a Vaprio, arrivano i laboratori delle emozioni. In cattedra la narrative-coach Cristina Mensi. Un percorso rivolto agli adulti "per scoprire come lepossono aiutarci a trovare la direzione giusta in tutte le situazioni della vita, facendo leva sul nostro tesoro di qualità umane". Le date: 28 febbraio, 14 marzo, 4 aprile, 16 maggio, 13 giugno. Appuntamento alle 20.30 all’auditorium comunale. La partecipazione è libera. Per prenotazioni e info: 02.90966946, o tramite mail all’indirizzo [email protected] . Bar.Cal.