Medici di Famiglia | Non Bestie da Soma Ma Professionisti Dedicati

di. Persico FMT Caserta: “Le condizioni di lavoro vanno quindi rivalutate con proposte ponderate e serie non genuflettendosi alla politica”In un periodo in cui il sistema sanitario è sotto pressione crescente, è essenziale ricordare che idinon sonoda, maintellettuali che dedicano la loro vita alla cura dei pazienti. Nonostante le numerose sfide, spesso si tende a dimenticare che dietro ogni camice bianco c’è una persona con una vita sociale e familiare che merita rispetto e riconoscimento.Uno degli aspetti più preoccupanti è la continua enfasi sulle 38 ore settimanali, di cui 18 in Case di Comunità (CdC). Tuttavia, questo conteggio non riflette la realtà del lavoro di un medico di. Oltre alle ore di ambulatorio, idevono affrontare visite domiciliari, gestione della burocrazia e consulenze telefoniche, che spesso portano il totale delle ore lavorative a livelli molto superiori.