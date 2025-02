Ilgiorno.it - Meccanico junior. Un tecnico cablatore

Leggi su Ilgiorno.it

manutentore, 1 posto Sede di lavoro: Paderno Dugnano. Codice offerta Afolmet: 90327. Contratto: apprendistato/indeterminato, full time 40 ore. La risorsa lavorerà presso società operante nel campo della costruzione e riparazione di macchinari per pulizie/carrelli elevatori e trattorini e si occuperà di riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettromeccaniche.di cantiere, 1 posto Sede di lavoro: Settimo Milanese e Milano. Codice offerta Afolmet: 90259. Contratto: indeterminato, full time. La risorsa, per azienda operante nell’installazione e manutenzione di impianti, si occuperà della posa di cavi di fibra ottica e dell’attestazione prese RJ45 su campo e in armadio. Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it