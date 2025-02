Chiccheinformatiche.com - Mbps: cosa significa e a che cosa corrisponde?

Il termineè l’abbreviazione di Megabits per second, ovvero megabit al secondo. Questa unità di misura viene utilizzata per indicare la velocità di trasmissione dei dati su internet e rappresenta il numero di megabit che possono essere trasferiti in un secondo. Spesso si trova nei contratti delle compagnie di telecomunicazioni per descrivere la velocità di connessione, sia in download che in upload.e aun?Ilè l’unità di misura della velocità di internet e rappresenta la quantità di dati che possono essere trasferiti in un secondo. Unequivale a 1.000.000 di bit al secondo, ma è importante distinguere tra bit e byte. Un byte è composto da 8 bit, quindi se si vuole convertire la velocità da(Megabyte per secondo), bisogna dividere il valore per 8.