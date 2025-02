Quifinanza.it - Maxi sequestro di giocattoli non sicuri, 2 milioni di articoli bloccati dal commercio

Leggi su Quifinanza.it

Oltre 2disequestrati per violazione delle norme di sicurezza: questo è il bilancio dell’operazione “Mondo Sommerso” condotta dalla Guardia di Finanza di Prato, che ha scoperto un’ingente quantità di prodotti non conformi alla normativa europea sui.Cosa sappiamo deisequestratiIsequestrati dalle Fiamme Gialle sono stati rinvenuti in un esercizio commerciale del distretto pratese e sono stati identificati comenon conformi alla normativa europea sulla sicurezza dei. Questi prodotti includevano oggetti decorativi tra cui anche stickers, fermagli, portachiavi edi cartoleria, con immagini di cartoni animati, destinati prevalentemente a un pubblico di consumatori minorenni.In dettaglio, isequestrati presentavano diverse problematiche relative alla sicurezza, quali:mancanza della marcatura CE, quindi non erano stati sottoposti alle necessarie procedure di valutazione della conformità, fondamentale per poter essere immessi sul mercato europeo;non conformità alle normative di sicurezza, ovvero non rispettavano le norme europee riguardo l’assemblaggio, i materiali utilizzati e la trasparenza informativa, cruciali per la protezione dei consumatori più giovani.