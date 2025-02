Terzotemponapoli.com - Max Esposito: “Il Napoli può lottare per lo Scudetto”

Max, ex attaccante del, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Parole di Manna sul mercato del? L’obiettivo delè tornare in Champions, purtroppo dal mercato non sono arrivati dei veri rinforzi. Magari qualche calciatore è stato giù bloccato in vista del prossimo anno. Con questa rosa, però, ilpotrebbe ugualmente vincere lo, ma resta un obiettivo difficile. Per fortuna senza le coppe ilpuò recuperare con più calma i vari infortunati. Kvaratskhelia? Quest’anno non l’ho mai visto al top, forse era già con la testa altrove.