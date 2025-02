Ilfattoquotidiano.it - “Mauro Icardi ha denunciato Wanda Nara per tradimento, ha portato chat e video in tribunale”. Ecco che cosa rischia lei

La saga che vede contrappostiimpegnati nella separazione riserva sempre colpi di scena. L’ultimo, secondo i media argentini, sarebbe la mossa del calciatore, che avrebbedi adulterio.avrebbe incontrato in Italia un consulente legale di fiducia e avrebbe così agito legalmente controper dimostrare di essere stato tradito durante il matrimonio. Una mossa che potrebbe avere ripercussioni importanti sull’assegno di mantenimento. “hain Italia per presunta infedeltà con Keita Baldé nella casa di Milano che condividevano”, ha raccontato il giornalista Luis Bremer nel programma tv A la tarde, come riporta il Corriere dello Sport. “vuole dimostrare cheè stata infedele. Inha, è stato lì per cinque ore“.