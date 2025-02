Quotidiano.net - Maurizio Leo: interventi graduali sull'Irpef per sostenere il ceto medio

Il viceministro all'Economia,Leo, intervenendo a Telefisco del Sole 24 Ore, spiega che per intervenireper ilsi sta procedendo per gradi. Il problema, come sempre, sono le risorse: ma la lotta all'evasione e la nuova occupazione potrebbero aiutare. "Siamo intervenuti per gradi e passati a tre aliquote. Abbiamo fatto un intervento strutturale nel 2025 anche sul cuneo fiscale ampliando la platea (a 40mila euro). Vogliamo venire incontro alla fascia delcioè chi ha un reddito da 28.000 a 50.000 euro e se possibile 60.000. Il problema - sottolinea Leo - sono le risorse: ci stiamo lavorando con l'Agenzia delle Entrate e la Ragioneria. Dobbiamo essere prudenti sui conti. Intanto l'Agenzia delle Entrate sta producendo risultati significativi: sono stati recuperati 32,7 miliardi e c'è un trend in crescita.