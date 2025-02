Oasport.it - Matteo Berrettini resta nel limbo del ranking ATP. E Arnaldi potrebbe tentare il sorpasso a Dallas

non riesce ad approfittare della mancanza di risultati da difendere nelATP fino a metà marzo ed esce al primo turno nel torneo ATP 500 di Rotterdam: l’azzurro viene sconfitto dal neerlandese Tallon Griekspoor e non incamera punti utili per la classifica mondiale.Un altro zero per il tennista romano, che confermerà i 1430 punti che deteneva nell’aggiornamento di lunedì 3 febbraio anche nella classifica di lunedì prossimo, senza migliorarsi. L’azzurro per ora mantiene il 33° posto nel, maessere scavalcato da diversi avversari.Tra i tennisti chero sorpassarenel corso di questa settimana c’è anche un italiano: si tratta di, che domani dovrà giocare gli ottavi dell’ATP 500 di. Il nativo di Sanremo dovrà però raggiungere almeno le semifinali negli Stati Uniti per scavalcare il connazionale, portandosi a quota 1455.