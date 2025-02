Oasport.it - Matteo Berrettini prosegue il momento difficile: Griekspoor la spunta al tiebreak del terzo set

Leggi su Oasport.it

non riesce a dare una svolta al suo 2025. Il tennista romano viene sconfitto all’esordio nell’ATP 500 di Rotterdam dal padrone di casa Tallon, semifinalista nella passata stagione (ko con Sinner). L’olandese si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 6-7 7-6 dopo due ore e venticinque minuti di gioco. Una sconfitta che sicuramente fa male a, che aveva certamente bisogno di vincere una partita così lottata e combattuta. Purtroppo l’azzurro è mancato proprio neldecisivo del match.Anon sono bastati tredici ace e l’86% di punti vinti con la prima. Ancheha ottenuto molto con la prima (84%) oltre ad otto ace. Il romano ha concluso il match anche con più vincenti rispetto all’avversario (32 contro 24), mentre sono stati di più gli errori non forzati dell’azzurro (34 contro 29).