Iltempo.it - Mattarella: "L'aggressione all'Ucraina è come il progetto del Terzo Reich"

Il presidente della Repubblica italiana Sergioha pronunciato a Marsiglia un potente discorso sull'attuale scenario internazionale, paragonando l'invasione dell'da parte della Russia ale invitando a trovare risposte nella storia. "La storia, in particolare quella del XX secolo, ci ha insegnato che l'ordine internazionale è un'entità dinamica, subordinata a equilibri che, ovviamente, non sono immuni dall'essere influenzati da tensioni politiche, cambiamenti economici", ha premesso nella lectio magistralis tenuta in occasione del conferimento dell'onorificenza accademica di dottore Honoris Causa dell'Università di Aix-Marseille. Partendo dalla crisi economica mondiale del 1929 e dai "fenomeni di carattere autoritario che presero il sopravvento" nei Paesi "attratti dalla favola che regimi dispotici e illiberali fossero più efficaci nella tutela degli interessi nazionali",ha affrontato anche uno dei temi caldi del nostro tempo: quello del conflitto che sta mettendo in ginocchio l'Europa.