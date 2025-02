Unlimitednews.it - Mattarella “La pace va costruita e all’Ue servono idee nuove”

MARSIGLIA (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Lanon è un dono gratuito della storia. Statisti e popoli, per conseguirla, devono dispiegarvi il loro impegno. Laoccorre volerla, costruirla, custodirla. Anche con la paziente messa in campo di misure di fiducia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nella sua lectio magistralis in occasione del conferimento dell’onorificenza accademica di dottore Honoris Causa dell’Università di Aix-Marseille.“L’Europa intende essere oggetto nella disputa internazionale, area in cui altri esercitino la loro influenza, o, invece, divenire soggetto di politica internazionale, nell’affermazione dei valori della propria civiltà? Può accettare di essere schiacciata tra oligarchie e autocrazie? Con, al massimo, la prospettiva di un “vassallaggio felice”.