Mattarella | la frecciata contro Musk i rischi su dazi e dittatura La condanna su Putin e l’Ucraina | Come il Terzo Reich

Non ha fatto sconti a nessuno Sergionella sua lectio magistralis all’Università di Marsiglia, dove, senza nominarli direttamente, ha puntato il ditoalcune delle figure più influenti del panorama internazionale attuale. Dall’invasione russa di Vladimirin Ucraina aidi Trump, fino alle ambizioni di Elon, il presidente della Repubblica ha denunciato l’ascesa di «neo-feudatari delmillennio», personaggi che aspirano a esercitare un potere quasi assoluto su beni comuni fondamentaliil cyberspazio e lo spazio extra-atmosferico. Con un chiaro riferimento aha messo in guardia dalo di concedere «patenti di signoria» a questi «nuovi corsari della modernità, capaci di sfidare le sovranità democratiche». Parole dure anche sulla guerra in Ucraina, che il capo dello Stato ha paragonato, senza mezzi termini, al «progetto delin Europa»: non una competizione tra nazioni, ma una logica di «dominazione» che minaccia la cooperazione e i valori democratici.