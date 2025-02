Quotidiano.net - Mattarella contro “i neofeudatari del terzo millennio”. L’invasione russa “ricorda il progetto del Terzo Reich”

Leggi su Quotidiano.net

Marsiglia, 5 febbraio 2025 –, i dazi di Trump, le ambizioni di Elon Musk. Il discorso tenuto oggi da Sergioall’Università di Marsiglia che gli ha consegnato la laurea honoris causa, tocca tutti gli argomenti dell’attualità internazionale senza citarli direttamente e tuttavia affrontandoli di petto. Il protezionismo di ritorno L’aggressionee la Germania nazista I signori dello spazio e del cyberspazio L’Europa a un bivio IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO, ÉRIC BERTON PRESIDENTE DELL’UNIVERSITÀ DI AIX-MARSEILLE Il protezionismo di ritorno Il suo compito è quello di storicizzare e contestualizzare, per indicare una strada compatibile il più possibile con i valori della nostra Costituzione. Così ecco che nei giorni in cui non si fa che parlare delle misure introdotte dal nuovo presidente degli Stati Uniti a protezione del mercato americano,riporta gli studenti e il pubblico che lo ascolta da remoto alla crisi economica del 1929.