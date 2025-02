Mattarella | come negli anni Trenta si rischia abbandono multilateralismo

Leggi su Ildenaro.it

Marsiglia, 5 feb. (askanews) – “Regole e strumenti ci sarebbero per affrontare questa fase e allora perchè il sistema multilaterale sembra non riuscirci, con il rischio del ripetersi di quanto accadutodel secolo scorso: sfiducia nella democrazia, riemergere di unilateralismo e nazionalismi? Oggiallora si allarga il campo di quanti, ritenendo superflue se non dannose per i propri interessi le organizzazioni internazionali, pensano di abbandonarle”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionella lectio magistralis pronunciata in occasione della laurea honoris causa all’università d’Aix Marseille. “Nel fragile contesto deglifra le due guerre mondiali, percorso da un cupo rialzarsi del nazionalismo, da allarmanti tendenze al riarmo, dal contrasto fra gli Stati, secondo la logica delle sfere di influenza – ha ricordato il capo dello Stato – furono circa 20 i casi di recesso dalla Società delle Nazioni.