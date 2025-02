Agi.it - Mattarella avverte la Ue: "Scelga se essere vassalla o protagonista internazionale"

AGI - Un capitalismo rampante, redivivi corsari alla ricerca di nuovi spazi o dello spazio tutto intero, un protezionismo che va corrodendo i gangli della convivenza. La delegittimazione dei consessi internazionali. Svegliati, Europa, di fronte a tutto questo, dice Sergioda una città che è al tempo stesso pieno Mediterraneo e terra carolingia. Non staremo a guardare, promette, noi del Vecchio Continente, mentre la regressione in corso minaccia di riportarci alla storia di esattamente cent'anni fa, quando tra le due guerre il dispotismo si imponeva con false promesse di efficienza e sicurezza, ma solo per portarci alla catastrofe. Non fa nomi, il Capo dello Stato, ma qualcuno ne viene in mente a sentir evocare "neofeudatari del Terzo Millennio - novelli corsari a cui attribuire patenti - che aspirano a vedersi affidare signorie nella dimensione pubblica, per gestire parti dei beni comuni rappresentati dal cyberspazio nonché dallo spazio extra-atmosferico, quasi usurpatori delle sovranita' democratiche".