Lapresse.it - Mattarella a Marsiglia: “Europa scelga, vassalla o protagonista?”

Leggi su Lapresse.it

“È il momento di agire: ricordando le lezioni della storia e avendo a mente il fatto che l’ordine internazionale non è statico”. È l’appello lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio, nella sua lectio magistralis in occasione della consegna dell’onorificenza accademica di Dottore honoris causa dall’Università di Aix-Marseille.L’intervento di“L’età moderna è stata caratterizzata dalla ‘Conquista’, di terre, ricchezze, risorse. Nei secoli, dall’abbandono progressivo di territori non più fertili, con le migrazioni verso nuovi lidi. In tempi relativamente recenti, con il mito, in America, della ‘Nuova frontiera’. Regole e strumenti ci sarebbero per affrontare questa fase e allora perché il sistema multilaterale sembra non riuscirci, con il rischio del ripetersi di quanto accaduto negli anni Trenta del secolo scorso: sfiducia nella democrazia, riemergere di unilateralismo e nazionalismi? Oggi come allora – ha aggiunto il Capo dello Stato – si allarga il campo di quanti, ritenendo superflue se non dannose per i propri interessi le organizzazioni internazionali, pensano di abbandonarle.