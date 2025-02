Matrimonio Ita-Lufthansa il 2025 sarà un anno di consolidamento

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 5 febbraio- A due settimane dalcon, comincia il nuovo corso per Ita, con effetti anche per i passeggeri. A cominciare dai programmi fedeltà, poi da inizio primavera la condivisione di terminal e lounge e l’acquisto dei voli di codeshare. Il, nelle previsioni del managementundi «», poi con la crescita attesa nel biennio 2026-2027 potrebbero arrivare gli investimenti: nuove rotte, aerei e assunzioni. E la suggestione di riportare in auge il marchio Alitalia, di cui Ita è proprietaria.Per celebrare le nozze è arrivato a Fiumicino nel quartier generale di Ita il ceo diCarsten Spohr: «Crediamo nel potenziale di Ita», ha affermato, e «siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo per l’aviazione europea». Spohr ha rivendicato il sostegno del governo italiano all’operazione e garantito «l’impegno per un bellissimo paese e per un’economia che sta crescendo».