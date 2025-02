Laspunta.it - Mastrangeli “Serve l’impegno di tutti per fare di Frosinone una città sostenibile”

Leggi su Laspunta.it

“Il report pubblicato da Legambiente sull’inquinamento atmosferico da PM10 nei capoluoghi di provincia costituisce un’occasione per riflettere, con responsabilità, sulla nostra realtà ambientale, nella consapevolezza che migliorare la qualità dell’aria non è solo un obiettivo che l’amministrazione ha il dovere di centrare, ma una questione di salute pubblica e di giustizia intergenerazionale” Lo ha detto il Sindaco diRiccardo“L’amministrazione comunale si è impegnata sin dal proprio insediamento in un approccio sistemico e concreto per tutelare il diritto dei cittadini, specie dei più piccoli e delle fasce più vulnerabili, a vivere in un ambiente più sano e. Da questa visione sono scaturiti i progetti,in corso di realizzazione, nella direzione di una maggiore offerta di infrastrutture per la ciclabilità e la mobilità dolce, una più ampia fruizione di isole pedonali e del trasporto pubblico, con più aree verdi a disposizione della cittadinanza.