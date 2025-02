361magazine.com - Masterchef, le anticipazioni della puntata del 6 febbraio 2025

In onda domani seraGli aspiranti cuochi diItalia sono ormai ridotti a otto e la competizione accelera con prove sempre più sorprendenti e inaspettate. Giovedì 6, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli affronteranno un caso particolarmente complesso nella Masterclass. Per la prima volta, i concorrenti saranno messi alla prova con una Mystery Box a tema “crime”, che li sfiderà a risolvere un vero e proprio “delitto gastronomico”. A seguire, il giornalista e podcaster Pablo Trincia affiancherà i giudici nelle “indagini” di questa insolita prova.La serata proseguirà con un originale Invention Test, ispirato alla musica, sotto la guida di Giorgio Locatelli, che per l’occasione mescolerà successimusica inglese associandoli a piatti creativi.