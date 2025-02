Nerdpool.it - MasterChef Italia: anticipazioni sulla nuova puntata, tra Mystery Box con Pablo Trincia, e Invention Test con Chef Locatelli-DJ!

Giovedì 6 febbraio,torna con una serata ricca di sorprese e prove avvincenti per gli 8 cuochi amatoriali ancora in gara. In esclusiva su Sky e in streaming su NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgioguideranno i concorrenti attraverso una serie di sfide uniche e imprevedibili.Box con “Delitto Gastronomico” eLa serata si apre con unaBox speciale a tema “crime” che vedrà i concorrenti affrontare un vero e proprio “delitto gastronomico”. Al fianco dei giudici, il giornalista e podcasterseguirà le indagini e aiuterà a svelare il mistero culinario che si nasconde dietro gli ingredienti.Musicale con-DJIl divertimento continua con ununico nel suo genere, dove la musica diventa protagonista.