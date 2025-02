Dayitalianews.com - Massimo Ranieri torna in provincia di Latina col il concerto “Tutti i sogni ancora in volo”

Un nuovo appuntamento si aggiunge al già fitto calendario di, che porterà il suo spettacolo “in” all’Arena del Mare BCC Roma di Sabaudia, l’11 agosto 2025. L’evento, organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, si svolge con il patrocinio del Comune di Sabaudia.Un viaggio tra musica e spettacoloDopo il successo del suo varietà “in”, andato in onda su Rai 1, e della fiction Mediaset “La voce che hai dentro”,dal vivo con un tour che attraverserà i luoghi più prestigiosi d’Italia. Il pubblico potrà vivere un’esperienza unica, tra musica, recitazione e aneddoti inediti, per un viaggio artistico che attraversa la sua lunga e illustre carriera.Un repertorio senza tempoSul palco,offrirà tutto il meglio della sua produzione, con brani che hanno segnato la musica italiana, come “Rose Rosse” e “Perdere l’amore”.